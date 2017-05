Vorarlberg/Röthis: Pkw-Lenkerin übersieht Motorrad

Die Pkw-Lenkerin fuhr von der Salomon-Sulzer-Straße in Richtung Alte Landstraße und hielt an der Kreuzung zur Treietstraße zunächst vorschriftsmäßig am Stoppschild. Beim Weiterfahren übersah sie allerdings ein vom Kreisverkehr her kommendes Ehepaar auf einem Motorrad.

Zwei Verletzte

Der Motorradlenker kam zu Sturz und er sowie seine Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Mutter und Kind im Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhen.

Zur Versorgung der Verletzten und Regelung des Verkehrs waren am Unfallort ein Rettungswagen, ein Notarzt, sowie zwei Streifen der Polizei zugegen.

(red)