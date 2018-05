Vorarlberg/Nenzing: Wasser löst Kabelbrand in Bank aus

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr brach in einer Bank in Nenzing Feuer aus. Ein Kabelbrand als Auslöser wurde schnell gefunden, so konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Einem aufmerksamen Bankomatbenutzer ist es zu verdanken dass der wegen Wassereintritt verursachte Kabelbrand sehr früh entdeckt wurde und größerer Schaden verhindert werden konnte. Weil der Bankomat nicht mehr funktionierte, die Eingangstüre offen war und Rauch bemerkt wurde, meldete sich der Bankomatkunde bei der Servicenummer der Bank und die Rettungskette wurde ausgelöst. Durch das schnelle Auffinden der Brandquelle in einem Schaltkasten konnte die Feuerwehr Nenzing größeren Schaden abwehren.

Die entsprechenden Stromleitungen wurden von einem Fachmann abgeklemmt und der Schaltkasten mit einer Plane abgedeckt. Das Bankgebäude ist derzeit im Totalumbau, der Kundenverkehr wird über ein Containerausweichquartier abgewickelt.