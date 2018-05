Vorarlberg/Mäder: Audi landet nach Kollision mit Lkw im Graben

Am Mittwochmittag kam es in Mäder zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Eine Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Dornbirn war von Altach in Richtung Grenze unterwegs, als vor ihm eine eine 42-jährige Frau aus Bregenz in die Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der rote Audi in den Strassengraben geschleudert wurde. Die Frau wurde vom Notarzt noch im Pkw behandelt und anschliessend ins LKH Feldkirch eingeliefert. Der Verkehr konnte von der Polizei an der Unfallstelle im Gegenverkehr vorbeigeführt werden.