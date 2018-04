Vorarlberg/Lustenau: „Habedere“ öffnet seine Pforten

Der Jugendplatz "Habedere" in Lustenau wird am 21.04.2018 um 14 Uhr eröffnet.

Die Betreuung dieses Platzes wird wieder von der „Offenen Jugendarbeit Lustenau“ übernommen. Die OJAL startet am 21.04.2018 um 14 Uhr mit einer BesucherInnen-Versammlung, bei der auch das neue Projekt „Habedere zämmo am Jugendplatz“, in dessen Rahmen diverse Workshops und Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Skate- und Scootercontest, Sicherheitstrainings für Skater und Scooterfahrer, Basketballturnier, ein wöchentlicher Mädchentag etc. stattfinden, vorgestellt wird.