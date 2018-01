Vorarlberg/Lech: Der "Weiße Ring" findet nicht statt

Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, musste das legendäre Rennen in Lech wegen der Neuschneemengen der vergangenen Tage und der aktuellen Wetterprognose abgesagt werden.

In einer Mitteilung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben die Rennleitung und das Organisationskomitee des “Weißen Ring” am Freitag bekannt, dass das Rennen am Samstag, den 20. Jänner, nicht stattfinden kann.