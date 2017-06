Der 13-Jährige befuhr die Bahnhofstraße in Lauterach am Samstag gegen 19.00 Uhr mit seinem Fahrrad. Am Fahrbahnrand stand ein parkender Pkw. Während der Fahrt war der junge Mann derart in sein Mobiltelefon vertieft, dass er den haltenden Pkw nicht bemerkte und in voller Fahrt auf diesen auffuhr.

Der Radfahrer verletzte sich leicht und musste ins LKH Bregenz eingeliefert werden.

(red)