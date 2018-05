Vorarlberg/Lauterach: Der „Engel“ ist Geschichte – Johann kommt

Wo ehemals das Gasthaus „Engel“ stand, soll bis Ende des Jahres ein neuer Treffpunkt entstehen: Am Alten Markt im Zentrum von Lauterach präsentierten die Bauherren der i+R Gruppe vergangene Woche gemeinsam mit Bürgermeister Elmar Rhomberg das neue Projekt und stellten Name und Pächter vor.

Das Traditionsgasthaus „Engel“ war über Jahrzehnte ein Treffpunkt am Alten Markt in Lauterach. Nach der Pensionierung des Engelwirts Blacky Schwarz blieben Verpachtungs- und Verkaufsversuche lange erfolglos. Mit dem Kauf des Areals durch das Lauteracher Unternehmen i+R und einem Konzept, das den Entwicklungsvorstellungen der Marktgemeinde Rechnung trägt, beginnt dort nun eine neue Gasthausgeschichte.

„Die Belebung von Ortskernen gelingt nur, wenn es Plätze und Räume gibt, die zur Begegnung einladen. Mit dem neuen Gasthaus soll ein solcher Ort am Alten Markt in Lauterach entstehen“, sind sich die Bauherren und Geschäftsführer der i+R Gruppe Reinhard Schertler und Joachim Alge sowie Bürgermeister Elmar Rhomberg einig.

Dass der Weg bis zur Baugenehmigung kein Spaziergang war, bestätigten alle drei. „Die gewerberechtlichen Hürden sind so hoch, dass es kein Wunder ist, wenn in den Zentren keine neuen Gasthäuser entstehen. Daran muss sich einiges ändern“, betonte Rhomberg.

Vom Frühstück bis zum „Achtele“

„Johann“ – so wird das Gasthaus heißen – wird rund 80 Sitzplätze in zwei Gasträumen, eine Bar sowie 15 Hotelzimmer bieten. Der Name ist eine Hommage an den Firmengründer und Urgroßvater der heutigen Eigentümer der i+R Gruppe: Johann Schertler gründete 1904 das Unternehmen als Zimmerei und Flößerei in Lauterach.