Vorarlberg/Feldkirch: Zwei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Eine 46-jährige Auto-Fahrerin war am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf der Alten Landstraße in Richtung Liechtensteinerstraße (L191) unterwegs. Beim rechts abbiegen in die Liechtensteinerstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der auf der L191 in Richtung Liechtenstein unterwegs war.

Die Pkw-Fahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt, ein Fahrgast des Busses zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizeiangaben erheblich beschädigt, ein Alkohol-Test bei der Auto-Lenkerin verlief positiv.

(red)