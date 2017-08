Vorarlberg/Feldkirch: Poolbar-Festival endet mit “The Naked and Famous”

Ein Highlight des diesjährigen poolbar-Festivals. Das Gastspiel der US-Band "Pixies". - © Matthias Dietrich

Mit dem längst ausverkauften Konzert der neuseeländischen Band The Naked And Famous endet am 15. August nach fast 7 Wochen „Kulturelles von Nischen bis Pop“ die 24. Ausgabe des poolbar-Festivals im Alten Hallenbad in Feldkirch.