Vorarlberg/Feldkirch: Alko-Lenker bremst zu spät – Zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Feldkirch wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt. - © Bilderbox

Bei einem Verkehrsunfall in Feldkirch mit einem Linienbus und zwei Pkw am Mittwoch Abend wurden zwei Personen verletzt. Ein 35-jähriger alkoholisierter Lenker übersah das Bremsmanöver der vor ihm fahrenden Fahrzeuge und schob einen Pkw in das Heck eines Linienbusses.