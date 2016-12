Vorarlbergerin in Berlin: “Es war ein gruseliges Gefühl”

Claudia Marte arbeitet bei der Österreich Werbung in Deutschland, lebt selbst in Berlin. Von der Gewalttat auf dem Weihnachtsmarkt erfuhr sie über die Familie, wie sie VOL.AT berichtet. “Ich war zuhause und habe Podcasts gehört. Um zirka 20:50 Uhr hat mich mein Vater angerufen und fragte, ob es mir gut geht und ich nicht am Weihnachtsmarkt bin.”

Freunde und Kollegen informieren sich über soziale Medien

“Ich habe sofort meine Freunde und Bekannten in Berlin angeschrieben, ob bei ihnen auch alles in Ordnung ist. Mein Chef hat eine WhatsApp-Büro-Gruppe gegründet, um zu sehen wie es uns allen geht. Danach habe ich mich vor allem über soziale Netzwerke und die Tagesthemen informiert. Schlag auf Schlag bin ich von Familie und Freunden kontaktiert worden, ob alles OK bei mir ist. Als Facebook den ‘safety check’ eingerichtet hat, habe ich diesen gleich betätigt, um einerseits Familie und Freunde zu beruhigen und war andererseits gleichzeitig erleichtert zu sehen, dass meine Freunde in Berlin auch in Sicherheit sind. Es war ein gruseliges Gefühl.”

Gerüchte dominieren den Tag danach

Den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kennt sie zwar, oft sei sie jedoch nicht am “Ku’Damm” unterwegs, da sie am anderen Ende der Stadt lebt. Am Tag nach der Tragödie sei die Stimmung in Berlin ruhig und bedrückt. “Alle Medien berichten in Jetzt-Zeit über die Ereignisse und aktuelle Erkenntnisse. Es wird vom ‘Tag eins’ oder ‘der Tag danach’ berichtet. Traurig ist zudem, dass viele Gerüchte gestreut wurden beziehungsweise werden, um Angst zu machen.”

Trauer und Mitgefühl für Betroffene

Am Dienstag wandelte sich die Gedächtniskirche zur Gedenkstätte für die Opfer des vermeintlichen Anschlags. In der Millionenstadt geht das Leben dennoch weiter. “Trauer und Mitgefühl für die Betroffenen steht für mich absolut im Vordergrund. Irgendwie fühlt es sich komisch an, aber der Alltag geht weiter, mit einem bedrückten Gefühl.”