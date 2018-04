Vorarlbergerin Emma schaffte ins "The Voice Kids"-Halbfinale

Für die 14-jährige Emma aus Hard trat am Sonntag im Halbfinale von "The Voice Kids" an.

Das Gesangstalent aus Vorarlberg stand mit dem Song “A Whole New World” aus dem Disney-Klassiker “Aladdin” auf der Bühne. Die 14-Jährige konnte sich im bei den Battles sogar gegen ihre Konkurrenten Christian und Sara durchsetzen. Auch bei den “Sing Offs” zeigt sie ihr Können – für den Einzug ins Finale reichte es trotz guter Performance leider nicht.