Vorarlberger Youtube-Star Simon Mathis wird zum “Ninja Warrior”

Start für “Ninja Warrior Austria” am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf Puls 4. Sechs Folgen lang (jeweils dienstags, Finale am 28. November) stellen (Hobby-) Sportler und Sportlerinnen jeden Alters ihr Können in spektakulären Parcours unter Beweis. Mittendrin statt nur dabei: Ländle-Influencer Simon Mathis, der sich den Herausforderungen stellen wird. Simon hat über 140.000 Abonnenten auf Youtube. Auf sein Markenzeichen will er während der Challenge nicht verzichten: “Ich nehm’ meine Kappe nicht runter, weil meine Fans erkennen mich nur mit Kappe.”

Ein von Simon Mathis (@simon_mathis) gepostetes Foto am 5. Dez 2016 um 9:01 Uhr

Ländle-Influencer Simon Mathis

Etwa zwölf Stunden am Tag ist Simon Mathis online, denn der 20-jährige Hohenemser macht sich gerade als Influencer selbstständig – und startet hier mächtig durch. Mit 280.000 Abonnenten auf Instagram und monatlich mehr als 2 Millionen Videoaufrufen auf Youtube, betreibt der ausgebildete Personal- & Ernährungstrainer aber auch jetzt schon die erfolgreichsten österreichischen Fitness-Accounts.

Auch vor der TV-Kamera ist Mathis schon seine Erfahrungen gesammelt – etwa in der Pro7-Sendung „Taff“: “Vor der Kamera war ich anfangs etwas nervös, weil ich keine Kontrolle über das Ergebnis hatte. Im Gegensatz zu meinen YouTube-Videos habe ich den Beitrag ja nicht selbst geschnitten.“

Factbox “Ninja Warrior” international und “Ninja Warrior Austria”:

“Ninja Warrior” feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen, das Erfolgsformat gibt’s seit 1997 und kommt ursprünglich aus Japan: Unter dem Titel „SASUKE“ läuft dort aktuell die 34. Staffel (!). “Ninja Warrior” gibt es mittlerweile in 19 Ländern, und auf VIER Kontinenten (Australien, USA, Europa mit u.a. UK, Niederlande, Italien und Deutschland, aber auch in einigen arabischen Ländern und Asien, wie u.a. Indonesien und Vietnam).