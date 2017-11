Vorarlberger Volksanwalt fordert Reformen bei Opfer-Entschädigungen

Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda und Volksanwalt Günther Kräuter fordern rasche Reformen bei Entschädigungen und Renten für Opfer von Misshandlung, Missbrauch und Gewalt.

„Seit 2010 kümmert sich in Vorarlberg die Opferschutzstelle um Menschen, die als Kinder in öffentlichen und privaten Heimen Opfer von Gewalt und Missbrauch wurden. Insgesamt wurden bisher fast 200 Personen entschädigt“, erklärte Landesvolksanwalt Bachmayr-Heyda. Personen, die in staatlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Schulen Übergriffe erleiden mussten, sind jedoch bis heute nicht anerkannt. Der Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda setzte sich dafür ein, dass auch diese Menschen miteinbezogen werden und eine Entschädigung erhalten. „Es darf keine Opfer zweiter Klasse geben“, stellt Bachmayr-Heyda fest.