Vorarlberger Vogelgrippe-Schutzzone wird aufgehoben

Die nach dem Auftreten des Vogelgrippevirus H5N8 in einem Putenzuchtbetrieb in Hard am Bodensee (Bezirk Bregenz) eingerichtete Schutz- und Überwachungszone wird am Samstag wieder aufgehoben. In den vergangenen Wochen wurden all Geflügelhaltungen in der Schutzzone kontrolliert, dabei wurden keine weiteren Vogelgrippe-Fälle festgestellt, teilte Landesveterinär Norbert Greber am Donnerstag mit.