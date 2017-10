Vorarlberger Verpackungsunternehmen Rattpack: Erweiterungsbau in Wolfurt ist fixiert

Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre sowie hervorragende Perspektiven für die Zukunft waren Anlass für den Druck- und Verpackungshersteller, den Standort in Wolfurt zu erweitern.

Pawag GmbH und seine Muttergesellschaft Rattpack® GmbH geben damit erneut ein klares Bekenntnis zum Standort Vorarlberg. In den nächsten Jahren soll auch der Personalstand, wie bereits in den letzten Jahren, weiter aufgestockt werden.

Umsatz von 100 Mio. Euro

Die Rattpack Gruppe, die auf eine mehr als 60 jährige Firmengeschichte zurückblicken kann, produziert flexible Verpackungen, Kartonagen, Displays, Papierprodukte und ist im Dienstleistungsbereich für Markenartikelhersteller als Zentralrepro tätig.

2016 erzielte Rattpack mit 480 Beschäftigten einen Umsatz von 100 Mio. Euro.

8 Produktionswerke

Das Ziel ist es den Umsatz bis ins Jahr 2021 auf 150 Mio. Euro auszubauen. Dazu wird auch in weitere Produktionslinien investiert. Die Rattpack Gruppe mit dem Stammsitz in Dornbirn betreibt 8 Produktionswerke in Deutschland und Österreich und stellt Druck- und Verpackungsprodukte her.

Fakten zum Bau:

Baubeginn: 2018

Produktionshalle: 6.300m2

Gesamtes Investitionsvolumen Gebäude und Maschinen: 13 Mio. €

Es werden in Wolfurt ca. 60 neue Arbeitsplätze bis 2020 geschaffen.