Vorarlberger Verein "Geben für Leben" freut sich über jede Spende

Ohne Geldspenden kann der Vorarlberger Verein "Geben für Leben" keine Typisierungen durchführen und somit auch keine Hoffnung auf Heilung schenken. Die Spendenabsetzbarkeit spielt dabei eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, ob gespendet wird oder nicht.

Jeder, der also seine private Spende absetzen will und noch kein Geburtsdatum angegeben hat, kann dem Verein hier seine Daten zukommen lassen.

Die Harder Bar “Steg3” hat sich zu Weihnachten eine besondere Aktion einfallen lassen. Im Dezember führten sie für ihre Gäste eine Tombola durch und spendeten die Einnahmen an “Geben für Leben”. Zudem veranstalteten sie ein Konzert, bei dem die Band “basic” ebenfalls die Aktion unterstützte. Durch die Zusammenarbeit von Steg3, allen Gästen, der Band und namhaften Sponsoren konnten € 500,- an den Verein gespendet werden.

Spende nach Nikolausaktion in Andelsbuch/Bersbuch

Im Dezember waren in der Region Andelsbuch/Bersbuch zehn “Nikoläuse” unterwegs und haben 75 Familien besucht. Die eine Hälfte der Spendeneinnahmen ging dabei an “Geben für Leben”. So konnte der Verein eine Spende über großartige € 605,- entgegennehmen.