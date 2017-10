Vorarlberg: Abruptes Fahrmanöver sorgt für Unfall auf der A14 Richtung Feldkirch Höhe Lauterach

Der Unfall soll sich dort ereignet haben, wo sich die Fahrbahn der A14 von drei auf zwei Spuren veringert. Ein Pkw soll an dieser Stelle ein abruptes Fahrmanöver ausgeführt haben, was die nachkommenden Fahrzeuge zum Abbremsen gezwungen habe. In den Unfall involviert waren nach ersten Informationen zwei Pkw, ein Reisebus und ein Kleinlaster. Der Kleinlaster soll umgekippt sein. Verletzt wurde niemand, die Aufräumarbeiten dauern noch etwa bis 9 Uhr an.

Das Verkehrsaufkommen am Morgen sorgt im Moment dafür, dass sich der Verkehr bis zum Pfändertunnel zurückstaut. Hier haben Sie Vorarlbergs Straßen live im Blick.

(Red.)