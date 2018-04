Vorarlberger SPÖ will "Tischlein deck dich" unterstützen

Die SPÖ drängt darauf, dass die Hilfsorganisation „Tischlein deck dich“ Unterstützung vom Land Vorarlberg erhält.

Die Finanzierung des Fahrzeuges könne allerdings nur eine erste Sofortmaßnahme sein. Generell gehe es darum, Geldmittel für die Hilfsorganisation fix ins Budget einzupreisen. „Dem Landeshauptmann kann es nicht egal sein, wenn sich Menschen in Vorarlberg das Essen nicht mehr leisten können. ‚Tischlein deck dich‘ hilft genau dort und das betrifft eine größere Personengruppe, als man glaubt. Daher verlangen wir, dass der Verein fixe Geldmittel vom Land erhält“, so Michael Ritsch.

Armutszeugnis für Vorarlberg

Er weist aber darauf hin, dass der Zustand, dass Menschen in Vorarlberg auf Essensspenden angewiesen sind, ein Armutszeugnis für ein so reiches Land wie Vorarlberg ist. Ziel müsse es daher genauso sein, noch stärker in den gemeinnützigen Wohnbau zu investieren und das Lohnniveau in Vorarlberg zu steigern. „Ansonsten sind alle anderen Bemühungen nur Tropfen auf dem heißen Stein“, erklärt der rote Sozialsprecher.