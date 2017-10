Vorarlberger Sozialjobs im Kollektivvertrags-Schlaraffenland

Seit einigen Jahren wird über die Ursachen der Kostensteigerungen im Vorarlberger Sozialbereich diskutiert. Dabei lohnt es sich mitunter auch einen Blick auf die kollektivvertraglichen Regelungen für Mitarbeiter in privaten Sozial- und Gesundheitseinrichtungen in Vorarlberg zu werfen. Das gilt unter anderem für eine in der Öffentlichkeit bislang wenig bekannte Sabbatical-Regelung, die bereits seit 2006 für alle Mitarbeiter in privaten Sozial- und Gesundheitseinrichtungen in Vorarlberg gilt. Diese mit Sicherheit nicht kostendämpfende Regelung ist österreichweit einzigartig.

Land hat keine Mitsprachemöglichkeit

Anspruch auf dieses mehrmonatige Sabbatical haben alle Mitarbeiter von privaten Sozial- und Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg, also nicht nur der Streetworker und der Hospizbetreuer, sondern auch die Sekretärin, der Controlling-Mitarbeiter, der Marketingleiter oder die angestellte Reinigungskraft. Ausverhandelt wird der Kollektivvertrag von den Sozialorganisationen als sogenannte “Arbeitgeber” und der Gewerkschaft. Das Land Vorarlberg und Bundeseinrichtungen haben keine direkte Mitsprachemöglichkeit in den KV-Verhandlungen. Bezahlen darf die Ergebnisse am Ende des Tages der Steuerzahler.

(WPA)