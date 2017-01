Vorarlberger Soldaten im Grenzeinsatz im Burgenland

Seit Beginn des neuerlichen Einsatzes an der Ostgrenze Österreichs im April 2016 konnten dort über 5.000 illegal Einreisende durch Polizei und Bundesheer aufgegriffen werden. Die Aufgriffszahlen sind momentan wieder steigend. Durch das neue Einsatzkonzept der Landespolizeidirektion Burgenland können jedoch immer mehr Personen auch abgewiesen werden.

Unbefugte Grenzübertritte erkennen und verhindern

Im Zuge der verstärkten Grenzkontrollen im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz überwacht und beobachtet das Bundesheer den Grenzraum an der Staatsgrenze. Durch technische und personelle Überwachung wird ein unbefugter Grenzübertritt rechtzeitig erkannt und verhindert.

Außerdem kontrollieren die Soldaten Fahrzeuge und Personen an den Grenzübergangsstellen. Weiters patrouillieren und kontrollieren die Soldaten eigenständig an der grünen Grenze und im Grenzkontrollbereich und sind berechtigt, auch ohne Anwesenheit der Polizei, dort selbstständig Personen- und Kfz-Kontrollen durchzuführen.

Zwei Monate doppeltes Gehalt für Grundwehrdiener

Die Vorarlberger Soldaten sind im Schichtdienst eingeteilt und können in diesen zwei Monaten nicht nach Hause ins Ländle zu fahren. An ihren freien Tagen haben sie die Möglichkeiten Thermen und Museen gratis zu benutzen oder einen Ausflug in die Bundeshauptstadt zu machen. Die Grundwehrdiener erhalten während dieser zwei Monate eine Erhöhung des Monatsgeldes und damit den doppelten Gehalt. Nach der Rückkehr nach Vorarlberg Ende März endet für sie der Präsenzdienst bzw. sie können sich beim Bundesheer für einen der 100 freien Arbeitsplätze in Vorarlberg bewerben.

