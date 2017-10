Vorarlberger Skirennläuferin Kappaurer: Chancen für Weltcup-Start stehen gut

Am Dienstag wird Kappaurer erstmal über den Weltcuphang in Sölden fahren. Die Vorarlbergerin muss sich aber keine Sorgen um ihren Startplatz machen. Wegen der Europacup-Ergebnisse ist sie im Riesentorlauf auf jeden Fall qualifiziert, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Kurzfristig entscheiden

An den Start wolle die Kombi-Junioren-Weltmeisterin aber nur gehen, wenn sie sich ganz fit fühle. Momentan schaue dies aber gut aus. Ob Kappaurer aber wirklich in Sölden an den Start gehen wird, wird sie wohl relativ kurzfristig entscheiden.

(Red.)