Vorarlberger sind Spitzenreiter beim Biomüll

Eine vorbildliche Haltung der Österreicher bei der Trennung von Biomüll hat eine von Marketagent.com für den Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) durchgeführte Umfrage ans Licht gebracht. 70 Prozent trennen den Biomüll konsequent, Vorarlberger, Steirer und Oberösterreicher sind Spitzenreiter, und in 41 Prozent der Haushalte wird er sogar kompostiert.

Wien. 28 Prozent der Befragten würden das Kompostieren gerne ausprobieren, hieß es in der am Freitag anlässlich des Tages der Erde am 22. April publizierten Aussendung. “Es gibt also noch Potenzial”, stellte der VOEB-Präsident Hans Roth fest, “und zwar sowohl bei all jenen, die ihren Biomüll noch nicht trennen, als auch bei der eigenen Kompostierung. Biogener Abfall ist einfach zu kostbar, um im Restmüll zu landen”. Im Jahr 2015 wurden laut VOEB-Angaben österreichweit über 900.000 Tonnen biogene Abfälle gesammelt, aus denen wertvoller Kompost erstellt wird. Dieser wird als Blumenerde aber auch für die Landwirtschaft als Dünger genützt.