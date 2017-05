Vorarlberger sind Ã–sterreichs fleiÃŸigste Radfahrer

Im Schnitt fährt jeder Vorarlberger 505 km im Jahr mit dem Fahrrad. - © Unsplash

In keinem anderen Bundesland Österreichs wird das Fahrrad so häufig als Verkehrsmittel genutzt wie in Vorarlberg, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Im Schnitt sind die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger pro Person und Jahr 505 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. Im Vergleich zum Autofahren werden damit rund 40 Liter Sprit und rund 100 Kilogramm CO2 vermieden. Der VCÖ betont, dass auch in Vorarlberg der Radverkehrsanteil noch deutlich erhöht werden kann.