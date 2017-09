Vorarlberger Seilbahnen verzeichnen Rekordumsatz

Die Vorarlberger Bergbahnen ziehen eine für sie erfreuliche Zwischenbilanz für die Sommersaison 2017. Insgesamt werden die Sommer-Bergbahnen einen geschätzten Netto-Umsatz von rund 17,4 Millionen Euro aus der Personenbeförderung erwirtschaften – das sind rund 11,5 Prozent des Gesamtjahresumsatzes. Im Vergleich zum Sommer im Vorjahr ist das eine Steigerung von etwa sieben Prozent. „Die Gründe für diesen Erfolgssommer sind vielfältig“, erklärt Markus Comploj, Fachgruppenobmann der Seilbahnen Vorarlberg. „Zum einen war das Wetter diesen Sommer bis Ende August auf unserer Seite. Zum anderen erkennen immer mehr Seilbahnunternehmer das Potenzial des Sommer- bzw. Ganzjahrestourismus und erweitern ihr Angebot.“

Die meisten Gäste kommen aus Deutschland

Mit 41 Prozent machen die Sommer-Gäste aus Deutschland die größte Gruppe der Touristen in Vorarlberg aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von rund sechs Prozent. Auch immer mehr Schweizer haben Urlaub im Nachbarland für sich entdeckt – vier Prozent mehr als im Vorjahr haben ihren Sommerurlaub in diesem Jahr in Vorarlberg verbracht. Weniger Vorarlberger haben sich in diesem Jahr für Urlaub in den Bergen entschieden. 29 Prozent der Gäste kamen in diesem Sommer aus Vorarlberg; 2016 waren es noch 33 Prozent.

“Die Zukunft liegt im Ganzjahrestourismus”

„Ein zusätzlicher Besuchermagnet sind auch die Bergerlebnis-Angebote, die die Seilbahnunternehmen anbieten“, verweist Markus Comploj beispielsweise auf den neuen Klettersteig Hochjoch in der Silvretta Montafon, auf den Tierweltenweg im Brandnertal und den Waldrutschenpark am Golm, der gerade gebaut wird. „Immer mehr Menschen schätzen den Individualtourismus und vor allem auch die Sicherheit, die ein Urlaub in den Bergen bietet.“

Erfolgsfaktor Zusammenarbeit

Das Umsatzplus führt Markus Comploj auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Destinationen zurück, die ebenfalls auf einen erfolgreichen Sommer zurückblicken können. 904.000 Nächtigungen wurden diesen Sommer in Vorarlberg gebucht – das sind 37.000 mehr als im Vorjahr. „Der Ausbau der Sommerangebote belebt die gesamte Tourismusregion. Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, profitieren alle Beteiligten davon. Der Erfolg dieser Saison zeigt ganz klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Comploj.

320 Millionen Euro werden für geplante Projekte investiert

Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt die Interessen von 71 Mitgliedern und 45 Skigebieten. Vorarlbergweit sind 319 Bahnen und Lifte in Betrieb, die insgesamt 1.000 Pistenkilometer bedienen. Durchschnittlich sind rund 1.000 Mitarbeiter und 15 Lehrlinge bei den Vorarlberger Seilbahnbetrieben beschäftigt. In der Wintersaison 2015/16 erwirtschafteten die Vorarlberger Seilbahnen einen Nettoumsatz von rund 137 Millionen Euro aus Personenbeförderung. In den nächsten fünf Jahren werden die Betriebe 320 Millionen Euro für bereits geplante Projekte investieren.

Factbox Sommerbilanz 2017 der Seilbahnen Vorarlberg

Netto-Umsatz 2017: 17,4 Millionen Euro aus Personenbeförderung, das sind 11,5 Prozent des Gesamtjahresumsatzes

Steigerung zum Vorjahr: 7 Prozent

Steigerung der Gästezahlen: 7,8 Prozent

Gäste aus Deutschland:41,4 Prozent (+ 5,85 Prozent zum Vorjahressommer)

Gäste aus der Schweiz:15,4 Prozent (+ 3,71 Prozent zum Vorjahressommer)

Gäste aus Vorarlberg: 29 Prozent (- 4,6 Prozent zum Vorjahressommer)

