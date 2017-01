Vorarlberger Schwimmer trumpften auf

Dornbirn. Aus Vorarlberger Sicht war der nunmehr 31. Internationale Dornbirner Sprintpokal ein voller Erfolg. Dies bewies am Ende der Blick auf die Medaillenstatistik. Vor allem die TS Dornbirn Schwimmen hatte allen Grund zum Jubeln. Diese sicherte sich sagenhafte 19 Goldmedaillen und gewann mit 38 Medaillen auch die Gesamtwertung. Mit zwei Goldmedaillen und insgesamt zehn Medaillen belegte der SC Bludenz den 11. Platz, für den SC Bregenz gab es den 13. Platz mit ebenfalls zwei Goldmedaillen und sieben Medaillen gesamt.

Spannender Wettkampf

Im interessantesten Wettkampf – dem Head Elimination Race – schaffte Fabian Auersbacher von der TS Dornbirn Schwimmen den Finallauf und musste sich dann nur Andreas Senn geschlagen geben. Bei den Damen schaffte es Ida Schluge von TS Dornbirn Schwimmen ebenfalls ins Finale und belegte dort den 3. Rang. Bei der Pokalwertung – die besten drei Einzelergebnisse zusammengezählt – gab es auch vier Sieger aus Vorarlberg bzw. von der TS Dornbirn Schwimmen: Hanna Röser und Lara Dona bei den Damen, Luis Halbeisen und Jakob Umlauft bei den Herren.

Vorarlberger Rekord

In 100 m Lagen gab es durch Celina Lutter von SC Bregenz einen neuen Vorarlberger Landesrekord in der Zeit von 1:10,08. Bei den ebenfalls ausgetragenen Vorarlberger Landesmeisterschaften in den Sprintbewerben gab es ein Duell zwischen Fabian Auersbacher und Jan Niedermayr bei den Herren und bei den Damen zwischen Ida Schluge und Celina Lutter – es gingen jeweils zwei Titel an die Athleten.

Für den Veranstalter war es ebenfalls ein Erfolg – mehr als 1.800 Starts wurden von den Aktiven absolviert und dies gelang ohne Probleme und es gab von allen Vereinen ein Lob für die hervorragende Abwicklung des Wettkampfes.

Ergebnisse Vorarlberg beim 31. Int. Dornbirner Sprintpokal

TS Dornbirn Schwimmen:

19x Gold, 8x Silber und 11x Bronze = 1. Im Medaillenspiegel

Mehrfache Goldmedaillengewinner:

Hanna Röser, Jg. 2004 5x Gold über alle 5 Strecken, Pokalsieger

Jakob Umlauft, Jg. 2001 5x Gold über alle 5 Strecken, Pokalsieger

Lara Dona, Jg. 2003 3x Gold, 1x Silber, Pokalsieger

Luis Halbeisen, Jg. 2006 2x Gold, 1x Silber, Pokalsieger

Ida Schluge, Jg. 2000 2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze plus

3. Platz im KO-Finale

Fabian Auersbacher 2. KO-Finale

Staffel 8x50m mixed 2. Rang

SC Bregenz:

2x Gold, 5x Bronze

Goldmedaillengewinner:

Celina Lutter, Jg. 99 1x Gold, 2x Bronze

Allg. Landesrekord über 100m Lagen in 1:10.08

Staffel 8x50m mixed 3. Rang

SC ValBlu Bludenz:

2x Gold, 6x Silber, 2x Bronze

Goldmedaillengewinner:

Jan Niedermayer + Moritz Messner über 50m Brust

Jan Niedermayer 6. KO-Finale