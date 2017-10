Vorarlberger Schutzwaldpreis ausgeschrieben

“Wir freuen uns darauf, wieder hervorragende Leistungen und Projekte für den Schutzwald auszuzeichnen. Mit der Preisverleihung im Rahmen der Schutzwaldtagung in Rankweil können wir dieses so wichtige Thema verstärkt ins öffentliche Blicklicht rücken”, so Forstlandesrat Erich Schwärzler.

Vorarlberg hat hohen Schutzwaldanteil

Vorarlberg hat mit rund 49.000 Hektar – welche fast die Hälfte des gesamten Waldbestandes ausmachen – einen sehr hohen Schutzwaldanteil, heißt es in einer Aussendung des Landes. Diese Wälder liefern nicht nur Holz und prägen das Gesicht der Landschaft, sie sind auch Erholungsräume für Menschen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zudem schützen sie Verkehrswege und Siedlungsräume vor Lawinen, Muren, Steinschlag und Rutschungen und sind damit die Lebensversicherung für die Wohnbevölkerung in den Berggebieten. Zwei Drittel des Siedlungsraumes in Vorarlberg wären ohne Schutzwald nicht bewohnbar.

Ziel der Vorarlberger Schutzwaldstrategie sei es, eine breite Partnerschaft aufzubauen, der Öffentlichkeit die Schutzwaldthematik stärker bewusst zu machen und alle Betroffenen einzubinden. Die Bevölkerung soll über die Leistungen des Schutzwaldes ausreichend informiert sein.

Diese Projekte können eingereicht werden

Mit dem Schutzwaldpreis 2018 werden hervorragende Leistungen und innovative Projekte zur Erhaltung und Sicherung der multifunktionalen Schutzwaldleistungen und Minimierung des Gefahrenpotentials, sowie breitenwirksame Information und Beispielwirkung ausgezeichnet. Gleichzeitig soll die Bevölkerung für die Schutzwaldthematik sensibilisiert werden. Gesucht werden herausragende und vorbildliche Leistungen, Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten in folgenden vier Kategorien:

• Erfolgsprojekte von engagierten Praktikern und Umsetzern

• Gesellschaft: Projekte zur breiten Bewusstseinsbildung, zur Stärkung der Eigenverantwortung und zu sozialem Engagement im Zusammenhang mit Wald und Schutzwald

• Wissenschaft: Wissenschaftliche Arbeiten zur Schutzwaldthematik mit Vorarlberg-Bezug (Diplomarbeiten, Dissertationen etc.)

• Schule: Schulprojekte von engagierten Lehrpersonen und Schülern zur ganzheitlichen Wissensvermittlung für Wald- und Schutzwaldthemen

Preisverleihung am 21. März 2018

Teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene, Gemeinden, Schulen, Vereine Organisationen und Betriebe, die in Vorarlberg ansässig sind bzw. deren Schutzwaldleistung vorwiegend in Vorarlberg wirksam ist. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 21. März 2018, anlässlich der Vorarlberger Schutzwaldtagung in Rankweil statt, es werden Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro vergeben.

Bewerbungen sind bis Freitag, 26. Jänner 2018 schriftlich oder per E-Mail möglich:

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Vc – Forstwesen, 6900 Bregenz, Römerstraße 15; E-Mail: forstwesen@vorarlberg.at

