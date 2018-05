Vorarlberger Radfahrerin prallte in Innsbruck gegen Taxitür - schwer verletzt

Eine 32-jährige Radfahrerin aus Vorarlberg ist am Donnerstag gegen die Fahrzeugtür eines Taxis geprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtete, war die 32-Jährige in südliche Richtung auf der Maria-Theresien-Straße unterwegs und wollte in die Meranerstraße einbiegen, als auf Höhe des dortigen Taxistands ein Lenker plötzlich die Tür seines Taxis öffnete.Die Vorarlbergerin prallte gegen die Tür und stürzte. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Taxi entstand nur leichter Sachschaden.