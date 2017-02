Vorarlberger Polizei forschte 19-jährigen Sittenstrolch aus

Zuletzt war der 19-Jährige am vergangenen Sonntag in Erscheinung getreten, als er in einem Regionalzug vor zwei Frauen onanierte und ihnen auch nach dem Aussteigen in Bregenz nachstellte, um sich abermals zu befriedigen. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten nun zu dem Afghanen. Die bei den Taten getragene Kleidung wurde in seiner Unterkunft in Bregenz sichergestellt. Laut Polizei ist der Mann geständig, er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.