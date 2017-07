Vorarlberger Motorradlenker nach Herzinfarkt in Spital verstorben

Reanimation war zu nächst erfolgreich - © Bilderbox

Rankweil/Nüziders – Der 49-jähriger Motorradlenker, der am Donnerstag in Rankweil während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist noch am Donnerstagabend im LKH Feldkirch an den Folgen der Herzattacke gestorben.