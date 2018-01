Vorarlberger Medienexperte: "Wächter der Wahrheit" nicht unkritisch

Mit "Wächter der Wahrheit" will das Österreichische Rote Kreuz Menschen mit Informationen zu Flüchtlingen erreichen, die sie sonst nicht erreichen. Medienethik-Dozent Roland Alton von der FH Vorarlberg sieht den Ansatz nicht unkritisch.

Fakten werden oberflächlich behandelt

Dies mag für den Leser an sich weniger kritisch sein als für den Wissenschaftler, hat aber auch Auswirkungen auf den Inhalt. So vermisst Alton die Tiefe in den Berichten. So präsentiere das Rote Kreuz zwar ihre Sichtweise, bringt aber nur wenig eigene Argumente und behandle diese dann nur oberflächlich. Der Dozent würde sich hier eine Gegenüberstellung von eigenen Argumenten und denen der Gegner wünschen.