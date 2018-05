Vorarlberger Maturanten starten Prototypenbau-Startup

Zwei Maturanten arbeiten mit Multivative an einem kleinen Tausendsassa: Eine Maschine soll den gesamten Prototypenbau übernehmen, vom 3D-Druck über fräsen bis zur Chipbestückung.

Das Start-Up der beiden Maturanten ist derzeit in der Entwicklung und Sponsorensuche und konnte bereits beim Start-Up Pitch , organisiert von DerBrutkasten und startupland, die Jury überzeugen.

Bis in zwei Jahren wollen die beiden 19-Jährigen die Serienreife erreichen. Bis dahin stehen Entwicklung und Tests an – und Investitionen. Bis zu einer halben Million Euro werde wohl in die Entwicklung fließen müssen, erwarten sie.