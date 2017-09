Vorarlberger Lifte erzielten Sommer-Rekordumsatz

Verantwortlich für die gute Entwicklung machte Comploj neben dem guten Wetter das ständig erweiterte Angebot der Seilbahner in der Sommersaison. “Immer mehr Seilbahnunternehmer erkennen das Potenzial des Sommer- bzw. Ganzjahrestourismus”, erklärte der Fachgruppenobmann. Als Beispiel nannte er Bergerlebnis-Angebote wie den Klettersteig Hochjoch in der Silvretta Montafon, den Tierweltenweg im Brandnertal oder den noch im Bau befindlichen Waldrutschenweg am Golm. Bei den Touristen spiele schlussendlich auch das Thema Sicherheit eine große Rolle bei der Wahl der Destination für den Sommerurlaub.

Zugenommen hat im Sommer auch die Zahl der Gäste aus wichtigen Kernmärkten. Aus Deutschland, woher mit 41 Prozent der größte Teil der Urlauber kam, verbrachten um sechs Prozent mehr Personen ihren Urlaub in Vorarlberg. Auch um vier Prozent mehr Schweizer zog es in das benachbarte Österreich. Einziger Wermutstropfen: Der Anteil der Vorarlberger an der Gästezahl ging im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent zurück.

Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt die Interessen von 71 Mitgliedern und 45 Skigebieten. Landesweit sind 319 Bahnen und Lifte in Betrieb. In den kommenden fünf Jahren werden die Seilbahner 320 Mio. Euro in bereits geplante Projekte investieren.

(APA)