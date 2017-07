Vorarlberger Licht in Tottenham: Zumtobel beleuchtet größtes Klubstadion in London

Der 1882 gegründete Premier-League-Klub beauftragte die Vorarlberger Gruppe mit der Lichtentwicklung und -gestaltung des Innen- und Außenbereichs. Dazu zählen die Spielereinrichtungen, Sitztribüne sowie die Inszenierung der Fassade.

Keine Neulinge im Fußballstadien-Milieu

Die Zumtobel Group hat bereits Erfahrung im Ausleuchten von Fußballstadien. So stattete Thorn, eine Marke der Gruppe, im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft 2016 das Geoffroy-Guichard-Stadion in Saint Étienne, das „Stadion des Lichts“ in Lyon und das Allianz-Riviera-Stadion in Nizza mit neuer Beleuchtung aus.

Größtes Klubstadion Londons

2018 soll das mit 61.000 Sitzen zukünftig größte Stadion der Londoner Fußballklubs eröffnet werden. Genutzt wird es neben Fußballspielen und NFL-Partien auch für Musikkonzerte und weitere Events.

