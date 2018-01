Vorarlberger Lehrlingszahlen gehen wieder nach oben

Die duale Ausbildung bleibt weiterhin die wichtigste Ausbildungsschiene der Jugendlichen Vorarlbergs. Ende 2017 standen 7.028 Lehrlinge in Ausbildung. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2016.

Auch die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr hat sich weiter gesteigert. 2.279 Jugendliche bedeuten ein Plus von 1,6 Prozent. Die Lehreintritte, gemessen an den 15-Jährigen, liegen bei 52,8 Prozent, ein Spitzenwert im Vergleich mit anderen Bundesländern und zugleich der höchste Wert der vergangenen vier Jahre.

Metalltechniker und Einzelhandelskauffrau weit oben

In der Beliebtheitsskala ganz oben ist bei den männlichen Jugendlichen der Beruf Metalltechniker, bei weiblichen Lehrlingen befindet sich der Beruf Einzelhandelskauffrau an erster Stelle. Bei den weiblichen Lehrlingen konzentriert sich die Ausbildung weiterhin auf einige wenige Lehrberufe; fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge wird in vier Lehrberufen ausgebildet.