Vorarlberg: Überraschender Rücktritt von Landesrätin Bernadette Mennel

Das Jahr beginnt für die Vorarlberger Landesregierung mit einem Paukenschlag. Landesrätin Bernadette Mennel hat ihren Rücktritt bekanntgegeben.

Dies gab die Landesrätin am Montag bekannt. Für die Landesrätin sind es persönliche Gründe, die zu diesem Schritt geführt haben: “Die Entscheidung ist in den letzten Monaten gewachsen, der Schritt ist reiflich überlegt und wurde von mir bereits vor einiger Zeit mit Landeshauptmann Wallner vorbesprochen.”

Als Mitglied der Landesregierung ist Bernadette Mennel (58) für die Ressorts Bildung, Wissenschaft, Sport und Gesetzgebung zuständig. Das Bildungsressort umfasst den gesamten Bildungsbogen vom Kindergarten über die Schulen bis zu den postsekundären Bildungseinrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen in Vorarlberg. Auch die Sport-Agenden und die Gesetzgebung fallen in ihr Aufgabengebiet. Am Montag hat sie ihren Rücktritt mit Wirkung 30. Jänner 2018 von allen politischen Ämtern formal bei Landeshauptmann Markus Wallner eingereicht.