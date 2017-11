Vorarlberger Landeshauptmann fordert mehr Infotafeln auf A14 und S16

Die Rheintal/Walgau Autobahn A14 sowie die Arlberg Schnellstraße S 16 sollen möglichst rasch mit einer solchen Anlage ausgestattet werden. Der Landeshauptmann spricht von einer "notwendigen Investition zur Erhöhung der Verkehrssicherheit".

Erhöhte Unfallgefahr durch Rückstaus

Eine der Hauptursachen für die erhöhte Unfallgefahr ist in den Rückstaus zu sehen, die aufgrund der Verkehrsdichte gerade zu Stoßzeiten immer wieder auftreten, heißt es in einer Aussendung des Landes. Die relativ hohe Anzahl an Halb- und Vollanschlüssen auf nur wenigen Autobahnkilometern komme noch erschwerend hinzu. Gleichzeitig sei das untergeordnete Straßennetz zu Stoßzeiten nur eingeschränkt imstande, den abfließenden Verkehr von der Autobahn aufzunehmen.