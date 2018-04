Vorarlberger Künstler stellen in Liechtenstein aus

Die Eröffnung findet am Freitag, 4. Mai um 20 Uhr statt.

BENNY GLEESON

Der Herrgottswinkel im Küefer-Martis-Huus erwacht zur provokativen Konfrontation: Zum einen geraten die exegetische Beliebigkeit wie auch der wehrlose Missbrauch des Dekalogs als “BlaSphemie” mit dem altehrwürdigen Symbol sich in die Haare. Die technophile Stoßrichtung fordert den obsoleten Weltenherrscher gar als “His Master‘s Voice“ der häretischen Gottesdämmerung endzeitlich heraus.

FRANK MÄTZLER

Vorskulptur zum 6. August 1945. Die Nachskulptur ist von hinlänglich ikonischer Wucht. Im Schrecken ausgekühlt, hoffentlich aber nicht verblasst in deren Wahrnehmung.

GABRIELE BÖSCH

ich seh die wasser fallen

und schreibzeichne zeitlos leise

das lautere hören einer greisin

GERNOT BÖSCH

Evolution von Omega

Skulpturen

Stahl

GÜNTER VALLASTER

Wenn jedes Ding zwei Seiten hat, dann hat die Sprache mindestens drei. Deshalb hat es sich von selbst ergeben, dass in vielen meiner Arbeiten auch der visuelle Aspekt der Sprache – Letter, Schrift und Textanordnung – eine Rolle spielt, sowie die transmedialen Anbindungen zu Bild und Klang und damit verbundene mögliche Vorstellungs- und Interaktionsräume.

HEIDE C. HEIMBÖCK

… als ich noch dein gutes Kind war.

Video und Rauminstallation um Heimat, Geschichte(n), Erwartungen und Sehnsüchte. Werte zwischen Staub und Bettlaub.

Wegen der langen Stiele war freilich Nusslaub ungeeignet.

JEANETTE MÜLLER

Collagen aus eigenen und fremden Texten: Thematisiert werden Heraus- und Überforderungen, Mangel und Überfluss, Vertrauen und Ängste, das Entstehen und das Vergehen – wir leben mit Fragen und in Spannungsfeldern, die uns verzweifeln lassen, aber auch dazu bewegen können, Schönes zu mehren und Visionen zu entwickeln, die scheinbare Gegensätze überwinden.

JEFF KOONS

WE

a story from america

a own betWEen

REY ZORRO

A multimedia conceptual artist.N.Y.

Creator of a new lexicon called “Dis Installation Art.”

Rey Zorro is co-founder of the iconic brand Liquid Sky — along with its “Astrogirl” logo

STOPH SAUTER

NICHT

VERGESSEN

VERGESSEN