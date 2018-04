Vorarlberger Künstler Jäntsch verlässt Palermo und zieht nach Berlin

Nach 19 Jahren verlässt der Vorarlberger Künstler Uwe Jäntsch die Stadt Palermo und zieht nach Berlin.

Diesen Beschluss fasste er nach der Zwangsräumung von Palazzo Mazzarino, einem verfallenen Palast auf dem Platz Garraffello im Herzen der sizilianischen Hauptstadt, in dem er sein Atelier eingerichtet hatte, berichteten italienische Medien am Montag.

Seit 1999 lebte Jäntsch in dem Gebäude. “Heute ist mein letzter Tag hier. Man will dieses Gebäude abbauen, um aus dem Areal ein Wohnviertel zu machen. Dieser Palazzo inmitten des traditionsreichen Viertels Vucciria wird immer in unserem Herzen bleiben”, berichtete der Künstler, der mit seiner Lebensgefährtin nach Berlin ziehen wird.