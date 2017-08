Vorarlberger Know-how für Windrad auf dem Eiffelturm

Getzner Werkstoffe Die Getzner Werkstoffe GmbH ist Spezialist für Schwingungsisolierung in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie. Seit 1975 stellt das Unternehmen Werkstoffe zur Dämmung und Isolierung von Vibrationen her und zählt in diesem Bereich weltweit zu den führenden Unternehmen. Die Hightech-Werkstoffe Sylomer® und Sylodyn® entstammen der eigenen Forschung. Sie werden im Eisenbahnoberbau, für die elastische Lagerung von Gebäuden und Maschinen und als Konstruktionsbauteile eingesetzt. Produkte Es handelt sich um formfeste, aber elastisch verformbare Polyurethan-Kunststoffe (PUR-Elastomere). Sie verformen sich bei Zug- und Druckbelastung, finden aber immer wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Auf diese Weise isolieren sie Schwingungen und reduzieren Erschütterungen die negative Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Material haben. Daten und Fakten Gründung: 1969 (als Tochter der Firma Getzner, Mutter & Cie) Geschäftsführer: Ing. Jürgen Rainalter MitarbeiterInnen: 212 am Standort Bürs, 87 weitere im Ausland Umsatz 2011: EUR 56,2 Mio. Geschäftsbereiche: Bahn, Bau, Industrie Output 2011: 7.209 Tonnen technische PUR-Werkstoffe Recycling 2011: 51 Tonnen PUR-Werkstoff-Reste Standorte: Bürs (AT), München (DE), Berlin (DE), Amman (JO), Tokio (JP), Pune (IN), Peking (CN), Kunshan (CN) Exportquote: 80 Prozent