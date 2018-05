Vorarlberger Kleingemeinden erhalten Landesunterstützung bei Abwasserbeseitigung

Die Landesregierung gewährt auch in diesem Jahr mehreren Vorarlberger Gemeinden Zuschüsse zu den Aufwendungen, die beim Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen angefallen sind, teilen Landeshauptmann Markus Wallner und Wasserreferent Landesrat Christian Gantner mit.

In Summe werden 16 Gemeinden mit mehr als 640.000 Euro unterstützt. “Es geht um die Sicherstellung von attraktiven Lebensbedingungen auch abseits der großen Ballungszentren”, betonen Wallner und Gantner.

Der bewilligte Landesbeitrag komme vor allem kleineren Gemeinden bzw. dem ländlichen, weniger dicht besiedelten Raum Vorarlbergs zugute, führt Wallner aus. Für die örtliche Bevölkerung würden die Kanalgebühren auf einem leistbaren Niveau gehalten”, so der Landeshauptmann weiter.

Für Entlastung sorgen

Der Betrieb, Erhalt und Ausbau einer gut entwickelten Abwasserinfrastruktur stelle eine permanente Herausforderung dar, die Land und Gemeinden nur gemeinsam bewältigen könnten, ergänzt Landesrat Gantner. Gerade die Gemeinden in den ländlich geprägten Regionen in Vorarlberg wären überdurchschnittlich stark belastet. Gantner: “Mit Hilfe der Betriebskostenförderung in Form einer gestaffelten Gebührenabstützung lässt sich der finanzielle Aufwand einfacher schultern”. Der Landesregierung geht es darum, den Gemeinden bei der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben zur Seite zu stehen und, wo es möglich ist, für eine Entlastung zu sorgen.