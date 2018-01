Vorarlberger Jungunternehmer blicken optimistisch in die Zukunft

Vorarlbergs junge Selbstständige gehen mit viel Optimismus in das Jahr 2018 und haben hohe Erwartungen an die Bundesregierung.

„Die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zeigen sich optimistisch was das Ergebnis der Nationalratswahl angeht: 62% glauben, dass es sich positiv auf die österreichische Gesamtwirtschaft auswirken wird“, fasst Alexander Abbrederis, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Vorarlberg (JWV), die Stimmung der jungen Selbstständigen zusammen. Auch die allgemeine wirtschaftliche Lage wird positiv beurteilt: „Knapp zwei Drittel erwarten einen weiteren Anstieg der Konjunktur. Gute Aussichten – die sich aber nur mit konsequenter Umsetzung der angekündigten Reformen auch langfristig bestätigen werden“, so Abbrederis.

Konjunktur und Erträge

Die positive wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich nun auch im Optimismus der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer nieder. 64% glauben an einen anhaltenden Konjunkturanstieg und 25% an eine Stagnation. Nur 7% gehen davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechtern wird. 80% glauben dabei auch an eine positive (38%) oder konstante (42%) Entwicklung ihrer Ertragslage. Der Konjunkturanstieg spiegelt sich laut einem Fünftel der Befragten auch im Kaufvolumen der Kunden wider. Auf die Frage, ob man in seinem Geschäft in den letzten Monaten einen Anstieg der Ausgaben bemerkt habe, antworten 21% der Befragten, dass sie einen starken Anstieg wahrnehmen, von dem sie auch stark profitieren. 39% merken einen leichten Anstieg.