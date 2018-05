Vorarlberger Jugendvertrauensrat: "Wallner muss liefern"

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) Lucas Schweigkofler nimmt Landeshauptmann Markus Wallner nach seiner jüngsten Unterstützungsbekundung beim Wort.

Der ÖGJ-Landesvorsitzende Lucas Schweigkofler begrüßt den Zuspruch seitens des Landeshauptmannes kritisiert aber auch, dass die Unterstützung aus der Landesregierung viel zu lange auf sich warten habe lassen. „Es hätte von Anfang an, als wir erstmals gewarnt haben, allen klar sein müssen, dass eine Abschaffung der Jugendvertrauensräte massive Verschlechterungen mitsichbringt,“ betont der junge Gewerkschafter. „Wird der Jugendvertrauensrat abgeschafft, wird das betriebliche Mitspracherecht von Jugendlichen abgeschafft.“ Die Jugendvertrauensräte vertreten speziell die Interessen von Lehrlingen und Jugendlichen im Betrieb. Sie haben die Aufgabe, gemeinsam mit dem Betriebsrat die Ausbildung zu kontrollieren sowie mitzugestalten. „Bei einer Abschaffung leidet somit auch die Qualität der Lehrausbildung,“ warnt Schweigkofler.

Unterschriftenaktion wurde gestartet

Bereits vor zwei Monaten hat die ÖGJ-Vorarlberg bei einer Krisensitzung über Protestmaßnahmen gegen das Vorhaben von ÖVP und FPÖ beraten. Es folgten Resolutionen des ÖGB-Landesvorstandes, der PRO-GE, Interventionen seitens des ÖGB-Vorarlberg in den Betrieben und eine Unterschriftenaktion wurde gestartet, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. „Offenbar brauchen gewisse Entscheidungsträger aber jemanden aus der eigenen Partei, bis sie zur Vernunft kommen,“ spielt Schweigkofler auf Gespräche zwischen AK-Präsident Hämmerle und Landeshauptmann Wallner an. „Wir stehen gerne für Gespräche zur Verfügung, um Argumente zu liefern, warum der Jugendvertrauensrat keinesfalls abgeschafft werden darf,“ bietet der ÖGJ-Landesvorsitzende an.