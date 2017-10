Vorarlberger Jugendprojektwettbewerb 2017: Gewinner prämiert

Die Jury bestehend aus vier Jugendlichen und drei Erwachsenen ermittelte aus neun Finalisten insgesamt vier Gewinnerprojekte.

Vier Gewinnerprojekte ermittelt

Von der Jury sind beim Präsentationsabend vier Siegerprojekte ermittelt worden. An die Gewinner wird ein Preisgeld in Gesamthöhe von insgesamt 4.500 Euro ausgezahlt. Zusätzlich erhielt jede Projektgruppe von der Wirtschaftskammer Vorarlberg Gutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro:

-Katharina Amann – Peer Studienberatung/Alumni Frühstück: Einen Überblick über die Studienrichtungen zu bekommen, ist eine große Herausforderung geworden. Katharina Amann organisierte eine Plattform – ein Alumni Frühstück – bei der sich Maturantinnen und Maturanten mit Studierenden ungezwungen über Studienrichtungen und Erfahrungen austauschen konnten.

– Jugendteam der Walserbibliothek – Plastiktaschen RAUS – Stofftaschen REIN: Der Biosphärenpark Großes Walsertal soll “plastiktaschenfrei” werden. Das Jugendteam leistet Überzeugungsarbeit in Geschäften und Haushalten. 1.500 handgefertigte Stofftaschen aus Altkleidern und Altstoffen wurden in Umlauf gebracht – und es wurde auf die Vermeidung von Plastiktaschen aufmerksam gemacht.

– Hello … Eventteam – Verein der Jugend e.V. – Hello … Jugendkultur: Ziel des Vereins ist es, die Jugendkulturen im Kleinwalsertal zu beleben und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Veranstaltungspalette ist breit – vom Nachtflohmarkt über Knigge-Seminar bis zu Konzerten. Nach der ersten Veranstaltung “Hello … Winter-Party” konnten 700 Euro an einen wohltätigen Zweck übergeben werden.

– Sophia Juen – 1. U20 Poetry Slam Vorarlberg: Der erste Poetry Slam für junge Menschen unter 20 Jahren in Vorarlberg ermöglichte Jugendlichen, ihre Themen und Anliegen auf die Bühne zu bringen. Sie präsentierten ihr literarisches Können. Die Veranstaltung ermöglichte ihnen auch den Zugang zur Slam-Szene.

Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen

Der Jury gehörten in diesem Jahr wieder Jugendliche und Erwachsene an. Neben Ines Mäser (Juryvorsitz; ORF Vorarlberg), Martin Hundertpfund (Leiter Marketing WKO Vorarlberg) und Lena Hopp (freie Texterin) saßen mit Johannes Buchner, Viviana Frager, Pius Himmer und Magdalena Stocker vier engagierte Jugendliche mit am Jurytisch. Zum gelungenen Präsentationsabend trug auch das Moderationsduo Laura Biberger und Sylvian Sigl bei.

Interregionales Finale in Dornbirn

Die vier Gewinnerprojekte sind für Vorarlberg am 11. November 2017 beim großen interregionalen Finale des Jugendprojektwettbewerbs am Start. Dort messen sie sich mit den Jugendprojekten aus St. Gallen und Liechtenstein, die sich regional durchsetzen konnten. Das große interregionale Finale findet in diesem Jahr in Vorarlberg statt (Spielboden, Dornbirn).