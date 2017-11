Vorarlberger Jugendliche wegen Brandstiftung in Tirol ausgeforscht

Zwei Jugendliche aus Vorarlberg im Alter von 14 und 15 Jahren sind als Tatverdächtige für zwei Brandstiftungen in Tirol ausgeforscht worden.

Die beiden sollen am 27. Oktober in St. Jakob am Arlberg und in Pettneu (beides Bezirk Landeck) zwei Stadel angezündet haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wobei es in Pettneu lediglich beim Versuch geblieben war, da der Brand von selbst erlosch.