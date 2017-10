Vorarlberger Jagdsaison 2017: 12.550 Wildtiere geschossen

Wie ORF Vorarlberg berichtet, machte den Großteil das sogenannte „Haar-Wild“ aus, zu dem Rot-, Reh- und Gamswild gehören, aber auch Füchse, Murmeltiere und Dachse.

Rückgang im Jagdgebiet Feldkirch

Zum fünften Mal in Folge gingen im Bezirk Feldkirch die Wild-Abschüsse zurück. Beim Rehwild gab es so wenig Abschüsse wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren. Im Bezirk Bludenz hingegen wurden wieder mehr Tiere geschossen, vor allem Gams- und Rotwild – letzteres vor allem wegen den TBC-Erkrankungen in diesem Gebiet, sagt Hubert Schatz, Wildökologe des Landes.

Wildwechsel und Straßenverkehr

Dem Straßenverkehr fielen landesweit 270 Wildtiere zum Opfer, fast 300 kamen durch ungünstige Witterungs-Verhältnisse oder Krankheiten ums Leben. Insgesamt gab es in der vergangenen Jagdsaison, die jeweils von Anfang April bis Ende März dauert, rund 2.800 gültige Jahres-Jagdkarten. Die Zahl der Jagd-Gastkarten betrug knapp 530, zwei Drittel wurden im Bezirk Bludenz ausgegeben.

(Red.)