Vorarlberger ist neuer Präsident der Köche Österreichs

Hohenems - Zum ersten Mal seit Bestehen des Kochverbandes Österreich wird ein Vorarlberger Köchevertreter dessen Präsident.

Der Hohenemser Mike P. Pansi (Jg. 1979) überzeugte bei der Generalversammlung am 5. Mai mit seinem Konzept, in dem er die Modernisierung und Digitalisierung des Kochverbandes in den Fokus stellte. Pansi ist der jüngste Präsident den die größte Berufsvereinigung für Köche des Landes seit der Gründung 1902 vorweisen kann.