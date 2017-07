Vorarlberger Hubschrauber “Gallus 1” heuer auch im Sommereinsatz

Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Hubschrauber “Gallus 1” am Standort Zürs heuer auch im Sommertourismus in Betrieb genommen. Das gab Artur Köb von der Vorarlberger Flugrettung in einer Aussendung bekannt. Im Vergleich zum Winter seien mehr Einsätze bei Verkehrsunfällen und mehr internistische Notfälle zu verzeichnen, aber auch die Unfälle im alpinen Raum würden zunehmen.

Durch die dabei notwendige umfangreichere Versorgung sei der Notarzthubschrauber Christophorus 8 wesentlich länger im Einsatz gebunden und steht für andere, zeitgleiche Notfälle nicht zur Verfügung. Immer wiürden Notarzthubschrauber aus dem benachbarten Ausland die Flugrettung im Ländle unterstützen.Alpintaugliche Hubschrauber sind jedoch von dort nahezu nicht abrufbar, da diese selbst in Einsätzen gebunden sind. Dies kann zu zeitlichen Verzögerungen in der Versorgung führen, da der Einsatz bodengebunden durch die Bergrettungskräfte erfolgen muss oder auf die Verfügbarkeit eines alpintauglichen Notarzthubschraubers gewartet werden muss.

Unterstützung für die Bergretter

Aus diesen Gründen wird in einem Pilotprojekt diesen Sommer im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte September der Notarzthubschrauber Gallus 1 vom Stützpunkt Zürs aus den Ganzjahresstützpunkt Nenzing mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 und die Bergretter in den Ortsstellen unterstützen. Wie im Winter wird Gallus 1 in der Kooperation mit der Firma Wucher Helicopter durchgeführt.

Nach Ablauf des Pilotprojekts soll eine Evaluierung feststellen, ob die gewünschte Verbesserung in der flächendeckenden Versorgung erreicht werden konnte und ob die Notwendigkeit für einen zweiten Notarzthelikopter im Sommer gegeben ist.