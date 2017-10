Vorarlberger Handel stemmt sich erfolgreich gegen Onlinehandel

Wie die Vorarlberger Nachrichten berichten, wächst der Onlinehandel nicht mehr so stark wie in den Vorjahren, sondern pendelt sich ein. Er hat sich aber als starker Faktor und Konkurrent im Handel etabliert. Der Handel hat in Österreich schwere Jahre hinter sich – weniger jedoch in Vorarlberg. Hier ist der stationäre Handel in den vergangenen Jahren eher gewachsen wie zurückgegangen.

Handel setzt auf Qualität

Mit ein Grund dafür sind natürlich die Kunden aus der Schweiz, die den starken Franken nutzen. Doch auch die Vorarlberger bleiben dem heimischen Handel treu. Im ersten Halbjahr 2017 stiegen die Umsätze im Vorarlberger Einzelhandel nominell um 3,3 Prozent an. Womit die Geschäfte im Ländle bei den Konsumenten punkten, wollten wir von Fachgruppengeschäftsführer Julius Moosbrugger wissen.