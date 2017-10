Vorarlberger Grüne gehen nach Wahldebakel auf Tauchstation

In einer Aussendung an die Medien erklären die Grünen, dass sie am Montag kein Statement zum Wahlergebnis abgeben möchten. Die Aussendung im Wortlaut:

“Sehr geehrte MedienvertreterInnen,

wir haben heute zahlreiche Interviewanfragen zur Situation der Grünen erhalten. Ich ersuche Sie um Verständnis, dass die Grünen und ich als Vorarlberger Landessprecher heute, einen Tag nach der Wahl, keine Statements abgeben werden. Wir brauchen nach diesem Ergebnis einen Tag Zeit, um nachzudenken und uns damit auseinanderzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Rauch”

